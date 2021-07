Em assinatura de obras no Juruá, Gladson diz que é igual massa de bolo: “Quanto mais bate, mais cresce”

O governador Gladson Cameli acaba de assinar, neste sábado (17), em Cruzeiro do Sul, ordens de serviços para uma série de obras no Vale do Juruá. As assinaturas foram feitas diante do maquinário pesado que o Estado entregou na região nos últimos dias. São pelo menos 20 maquinários pesadores, entre tratores, caminhões e outros itens a serem utilizados, principalmente, na construção e recuperação de ramais na região.

“Tudo aquilo que prometemos em campanha, estamos procurando resgatar, mesmo enfrentando a pior pandemia da nossa história. Nunca poderíamos imaginar nem prever que passaríamos por tudo isso e que teríamos que rever todas as nossa agendas para nos dedicarmos tão-somente a salvar vidas”, disse o governador. “Nas, à medida que a pandemia está arrefecendo, mesmo que inda tenhamos um elevado grau de mortes e internações pela doença, estamos focando nosso trabalho agora em obras físicas, como a recuperação e construção de ramais”, afirmou Cameli.

Uma das obras de grande vulto no Juruá, além da duplicação da estrada de acesso ao aeroporto da cidade e dos ramais, será a ligação terrestre entre os municípios de Porto Walter e Rodrigues Alves. Porto Walter é um dos municípios isolados do Estado, cuja ligação com o restante do Vale do Juruá só é possível pelas vias fluviais e aéreas. “Vamos lutar também pela ligação terrestre”, disse o governador.

Aos que criticam sua gestão de uma forma “não construtiva”, Gladson deu uma resposta: “Eu sou igual massa de bolo. Quanto mais bate, mais cresce”.