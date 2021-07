Em áudio, Servidor diz que Mazinho escondeu maquinário da prefeitura para prejudicar Gladson

Em áudio, uma denúncia grave feita por um servidor da Prefeitura de Sena Madureira foi encaminhada nesta semana à Redação do Portal YacoNews envolvendo mais um capítulo da briga entre o prefeito Mazinho e o Governo do Estado. A mesma dá conta de que o prefeito determinou o recolhimento de todas as máquinas e tratores da prefeitura dos ramais e está escondendo parte desses equipamentos, segundo o servidor, na Usina de Asfalto.

Imagens enviadas ao YacoNews comprovam a denúncia.

A intenção de Mazinho seria parar as ações nos ramais e atribuir a culpa ao governador Gladson Cameli, isso porque o Governo solicitou as máquinas pertencentes ao Estado que estão sob domínio da Prefeitura para manutenção e posteriormente retorná-las para reabertura de ramais como está fazendo em todos os outros municípios.

Vale lembrar que a Prefeitura de Sena Madureira também tem máquinas adquiridas através de emendas parlamentares, mas essa estratégia visa, tão somente, jogar o governo do Estado contra os produtores rurais.

O funcionário da Prefeitura que pediu pra ficar no anonimato temendo represálias do prefeito, disse que resolveu fazer a denúncia por entender que Mazinho está levando essa briga “muito pro lado pessoal e esquecendo que é prefeito de todos”, e quando os produtores reivindicarem o trabalho nos ramais ele vai jogar tudo pra cima do governo”.

Ouça o áudio CLIQUE AQUI.