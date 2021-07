Em Brasília, Gladson apresenta reivindicações indígenas a secretário

O governador Gladson Cameli foi recebido na manhã desta quarta-feira (07), em Brasília, pelo secretário especial de Saúde Indígena, Robson Santos, no Gabinete da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Gladson Cameli estava acompanhado da senadora Mailza Gomes (PP-AC) e disse ter levado à autoridade uma série de reivindicações dos povos indígenas do Acre, principalmente na área de saúde. “Solicitamos a Sesai, melhorias nas condições de vida dos indígenas. Relatei ao secretário Robson Santos, as nossas visitas às diversas aldeias no interior do Acre, quando vi de perto a realidade que muitas vezes é mascarada por grupos que se dizem defensores das causas dos índios”,. Disse o governador. Sesai é a sigla para a Secretaria Especial de Saúde Indígena.

No encontro com o secretário, Gladson Cameli disse ter mostrado à autoridade do governo federal a importância da reforma das Casas de Apoio à Saúde Indígena (Casai). “Esta foi uma das principais reivindicações feitas pelos indígenas ao nosso governo em nossas visitas às aldeias”, acrescentou Gladson. “Na oportunidade, explicamos ao secretário a precariedade na estrutura física das Casai, pedindo urgência na reestruturação das unidades. O secretário Robson Santos esclareceu que o projeto de reforma das unidades já está em andamento e que após a aprovação será feita a licitação para o início das obras. Também reforçamos na reunião sobre a formação de uma brigada de incêndio formada pelos próprios índios”, acrescentou.