Em dia de manifestação contra Bolsonaro, oposicionistas ignoram ato no Acre

Até o fechamento desta reportagem, nenhum líder político popular no Acre – e que faz parte do bloco de oposição ao Presidente da República, Jair Bolsonaro – publicou em suas mídias sociais acerca do evento contra Bolsonaro, que acontece neste sábado (24) em mais de 430 cidades brasileiras.

Na capital, o ato, marcado para acontecer na Gameleira a partir de 1h5hs, hora local, teve pouca divulgação e repercussão nas mídias.

Cesário Braga, presidente do Partido dos Trabalhadores no Acre, não comentou nada em sua página. Nossa reportagem não teve acesso a seu perfil pessoal.

Perpétua Almeida, deputada estadual pelo PCdoB-AC, usou suas redes para compartilhar um momento da sua agenda. “Mais um pouquinho da nossa visita à comunidade do Polo Benfica em Rio Branco”, postou na manhã deste sábado (24). Edvaldo Magalhães, em seu último post, celebrou o aniversário da União do Vegetal – e foi, inclusive, destaque no nosso site.

Léo de Brito, deputado federal pelo PT-AC, não fez publicação em sua pagina oficial neste sábado. Jorge Viana, um dos maiores líderes do PT acreano, compartilhou na tarde de sexta-feira (23) uma agenda com o renomado economista Dr Paulo Nogueira Batista Júnior. Tião Viana, ex-governador, está ausente de sua página oficial desde maio.

Nas redes, as informações acerca do movimento no Acre são poucas.