Em disputa por território, cervos do Pantanal travam as galhas e morrem afogados: ‘Imagem muito significativa’

“Eu rapidamente acionei a PMA e também avisei o pessoal da Imasul [Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul], já que eles tem um projeto no local. Eles desconfiaram de uma briga dos animais desde o início e depois, quando viram que os chifres estavam muito entrelaçados, constataram que eles morreram brigando”, explicou.

Levados para a beira do rio, os animais foram avaliados. “Eles desceram cerca de 30 km, vieram com a correnteza. Gosto muito de animais e já tinha presenciado uma briga entre cervos na África, mas, no seco e não na água. É a natureza e suas belezas. Aqui é um rio de conservação ambiental, onde é proibido pescar, andar com trabalhas e peixe e até para o motor existem as regras”, comentou.