Em evento do governo, Gladson comenta sobre Mazinho: “Não vim falar sobre coisas que não acrescentam”

O governador Gladson Cameli (Progressistas) continua cumprindo agenda no município de Sena Madureira, região do Iaco. Nesta terça-feira (20), além de fazer a entrega de máquinas pesadas adquiridas pelo Governo ao Deracre do município, Gladson cumpre extensa agenda e pode aterrissar em Manoel Urbano – como comentou em certo momento da agenda.

Sempre sem papas na língua, Gladson afirmou, em diversas vezes, que está no município para trabalhar e levar boas novas – ele fala em relação a seu desafeto, o prefeito Mazinho Serafim.

“Não vou falar sobre coisas que não acrescentam, pois tudo multiplicado por zero é zero. Temos hospitais, estradas, máquinas, a ponte do Segundo Distrito, tudo isso para entregar. Vou fazer tudo que precisa ser feito. Quero pedir desculpas ao povo da zona rural. Minha agenda é apertada. Quero fazer mais. A prefeitura vai fazer, o Estado vai fazer. Não vou perder tempo com discussões”, dispara o governador em conversa com populares.

A ida ao município ganhou ampla cobertura por parte da imprensa – tanto local quanto estadual, para acompanhar o desdobramento da viagem e os desdobramentos envolvendo a polêmica relação do governador com o prefeito da cidade.

Confira a chegada do governador

Mas Gladson não deu margem à discussões e declarações atravessadas. A todo momento, afirmou que está na cidade para trabalhar e quer, apenas, falar sobre coisas boas.

“O Estado está fazendo de tudo para amenizar a dor das pessoas. Tenho feito de tudo pelo povo que me elegeu. […] Não vim aqui para discutir, nem falar de coisa negativa. Vim para trazer boas novas. Não vamos perder tempo; tempo é ouro. Olhando para essas crianças, sinto que é para elas que temos que preparar nosso estado”, disse à imprensa. No momento da última declaração, Gladson estava cumprimentando algumas crianças que o recepcionaram.

O governador agradeceu a sua equipe, composta por Alysson Bestene, da Segov; Silvânia Pinheiro e Flávio Silva, da Casa Civil; Claire Cameli e Cel. Messias, da Segov; Cirleudo Alencar, da Seinfra; Luiz Felipe Aragão Werklaenhg, da Sedur; Nene Junqueira, da Sepa; André Hassem, presidente do Imac; Paula Mariano, da Sesacre; Petrônio Antunes, diretor do Deracre; João Paulo Silva e Silva, presidente da Fundhacre; além do presidente da Aleac, Nicolau Júnior (Progressistas). “Uma oportunidade. Agradeço a Deus e minha equipe, que me acompanha. O verão chegou, né? Eu disse que as máquinas viriam”.

Fotos: ContilNet