Em Mâncio Lima, ataque de abelhas mobiliza Corpo de Bombeiros e uma pessoa vai parar no hospital

Pelo menos três pessoas foram picadas – e uma delas deu entrada na unidade mista de saúde de Mâncio Lima, município do Vale do Juruá – num ataque de abelhas com ferrão, do tipo italiana, na manhã desta sexta-feira (30), no centro da cidade.

O Corpo de Bombeiros local foi chamado para conter o ataque dos insetos.

O alerta do ataque foi dado por um grupo de mototaxistas que faz ponto sob a sombra de uma árvore, no centro da cidade. De repente, eles passaram a correr com as abelhas em perseguição.

Em seguida, casas comerciais e residências passaram a ser invadidas. A saída foi fechar portas e janelas em busca de proteção.