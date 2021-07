Em Plácido, Gladson entrega máquinas pesadas, inaugura obras e recebe título de cidadão

Em extensa agenda no município de Plácido de Castro, o governador Gladson Cameli (Progressistas) falou sobre a série de investimentos realizados no município. O governador e sua comitiva foram ao município e, durante discurso, reiterou seu apoio ao prefeito Camilo da Silva (PSD).

“Só não vou te ajudar se Deus não quiser”, disse o governador, interrompido por uma série de aplausos. Gladson entregou máquinas, celebrou a recuperação de ramais, falou sobre a volta às aulas e detalhou os mais de R$ 11 milhões em investimentos – somente naquela localidade.

“Agradeço a Deus, já tomei muito café pra termos muita força para enfrentar os desafios. Não estou aqui pra brincar”, afirmou.

Coroado com Moção de Aplausos e título de Cidadão Placidiano, Gladson quer estar mais perto do município e já disse que quer, pessoalmente, estar em uma sessão da Câmara de Vereadores do município. “Minha equipe, marque uma sessão na Câmara de Plácido. Quero agradecer pessoalmente pelo título de cidadão placidiano”, ordenou.

Entrega de máquinas

O governador entregou à comunidade máquinas personalizadas com a identidade visual do Governo do Estado. Ele conta que, dessa forma, a população pode fiscalizar o paradeiro dos equipamentos já que, na gestão anterior, máquinas sem identificação foram usadas para fins particulares.

“Sobre as máquinas: aqui estão elas. Zero bala. Todas identificadas. Tem máquina do governo anterior sumida. Essas estão todas caracterizadas, a população vai saber onde estão”, afirma.