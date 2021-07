Em reunião com Duarte, secretário anuncia convocação de mais aprovados no cadastro de reserva da PM

O deputado estadual Roberto Duarte se reuniu nesta segunda-feira, 26, com o secretário de planejamento e gestão , Ricardo Brandão, e integrantes do concurso da Polícia Militar para debater sobre a convocação do cadastro de reserva, em especial em relação às vacâncias na PM.

Segundo Rafael Rocha, representante do Cadastro de Reserva da PM, o governador assumiu o compromisso de convocá-los. “O Gladson deu a palavra, se comprometeu com a gente dizendo que convocaria todos do Cadastro. Só queremos saber qual a real situação para não nos iludirmos”, comentou. Na oportunidade, Ricardo Brandão anunciou que nos próximos dias o Estado fará uma convocação do Cadastro de Reserva da PM. “Estamos obedecendo tudo que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e chamaremos 25 pessoas. Não temos como garantir que todos serão convocados”, garantiu o secretário informando que o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado é claro em dizer que se houver previsão orçamentária e vagas, não há impedimento algum para a convocação. “Agradeço o atenção do secretário em nos receber e em ser bastante transparente. Continuarei na luta para assegurar a convocação dos integrantes do cadastro de reserva”, disse o deputado estadual Roberto Duarte.