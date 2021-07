Em Rio Branco, ato contra Jair Bolsonaro registra baixa adesão; veja fotos e vídeos

O ato contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não registrou um grande número de adeptos no Acre. Nossa reportagem registrou (confira abaixo) fotos e vídeos que mostram baixa concentração de pessoas na Gameleira, região central de Rio Branco.

Ao ContilNet, um manifestante, que preferiu não se identificar, disse que o evento não foi divulgado o suficiente no estado. “Acho pouco provável que as pessoas que odeiam Bolsonaro saibam dessa ação”.

A presidente do Sintect-AC, Suzy Cristiny, discursou durante o ato. Para ela, a vacinação para o público de 20 anos contribuiu para a baixa adesão. Acompanhe um trecho:

O ato aconteceu em mais de 430 cidades brasileiras. Os manifestantes protestam por vacina, auxílio emergencial, se colocam contra as privatizações e reforma administrativa, além de serem a favor do impeachment do presidente.

Fotos: Nany Damasceno/ContilNet