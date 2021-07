Em Rio Branco, mais de 7 mil não voltaram para tomar 2ª dose da vacina contra Covid-19, diz Semsa

Em Rio Branco, a quantidade de pessoas que não voltou aos postos de saúde para tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19 se aproxima dos 7 mil.

O número, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), não é preocupante, se comparado ao índice de pessoas que completaram a imunização na capital acreana.

A pasta garantiu ainda que a média de aplicação da segunda dose em Rio Branco é satisfatória e superior à nacional.

“As pessoas estão mais atentas sobre a importância de tomar a segunda dose. Se não completarmos a imunização, fica difícil vencer a pandemia”, disse o assessor da Semsa, Salomão Matos.

Salomão disse que boa parte dessa parcela que não tomou ainda a segunda dose está com atraso de uma a duas semanas.

O jornalista explicou que nos últimos dias as igrejas das mais diversas denominações têm ajudado a Prefeitura na campanha de incentivo à busca pela 2ª dose.

“Algumas pessoas estavam com medo de algumas fake news sobre a vacina e, por isso, não estavam completando a imunização. A campanha feita em parceria com as igrejas e demais órgãos tem ajudado a Prefeitura”, finalizou.