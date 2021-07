Em Rondônia, 777 pessoas tomaram vacinas vencidas da AstraZeneca; veja onde

A informação é da Folha de S.Paulo, nesta sexta-feira. De acordo com a publicação, pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca foram aplicadas em diversos postos de saúde do país, o que compromete sua proteção contra a Covid-19. Os dados constam de registros oficiais do Ministério da Saúde. Em Rondônia foram 777 pessoas que tomaram essas vacinas, a maioria de Cacoal, 475, do lote CTMAV501, aplicadas na UBS São Marcos. Em seguida aparece Porto Velho, com 170 pessoas na Rede de Frio. A lista de cidades e pessoas vacinas está no final da matéria.

Ainda segundo a publicação, “todos os imunizantes expirados integram oito lotes da AstraZeneca importados ou adquiridos por consórcio. Um deles passou da validade no dia 29 de março”.

Os lotes vencidos são:

4120Z001

4120Z004

4120Z005

CTMAV501

CTMAV505

CTMAV506

CTMAV520

4120Z025



A publicação informa que além disso, “outras 114 mil doses da vacina AstraZeneca que foram distribuídas a estados e municípios dentro do prazo de validade já expiraram”

Ainda de acordo com o Folha , “quem tiver recebido uma dose de um desses oito lotes de AstraZeneca após a data de validade deve procurar uma unidade de saúde para orientações e acompanhamento. Além disso, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19, quem tomou imunizante vencido precisa se revacinar pelo menos 28 dias depois de ter recebido a dose administrada equivocadamente. Na prática, é como se a pessoa não tivesse se vacinado”.

Veja os locais em Rondônia que aplicaram vacinação vencida e a quantidade:

UBS SAO MARCOS – CACOAL: 475

CENTRAL DE REDE DE FRIO PORTO VELHO: 170

HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL CACOAL: 34

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES: 21

UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RUTE DE SOUZA DE OLIVEIRA – JARU: 15

UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOVA VIDA – SERINGUEIRAS: 14

HOSPITAL REGIONAL DE ARIQUEMES: 11

HOSPITAL DR CLAUDIONOR COUTO RORIZ – JI-PARANA: 9

UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE IVALDO DE SOUZA – CHUPINGUAIA: 5

CENTRO DE SAUDE OURO PRETO OURO PRETO DO OESTE: 3

UNIDADE BASICA DE SAUDE ESTER DA SILVA ZOTESSO – TEIXEIROPOLIS: 3

UNIDADE BASICA DE SAUDE LEONARDO ALVES DE SOUZA – VILHENA: 2

UBS FRANCISCO RAMIRES – URUPA: 2

UNIDADE BASICA DE SAUDE SETOR 19 CARLOS ROBERTO MAZALA- VILHENA: 2

US DA FAMILIA FUND NAC DE SAUDE SETOR B – CEREJEIRAS: 1

UBS SETOR 01 – ITAPUA DO OESTE: 1

HOSPITAL DE PEQUENO PORTE ENFERMEIRA ANA NERI – ALTO ALEGRE DOS PARECIS: 1

CENTRO DE SAUDE ELENIZA FELIX DO CARMO – NOVA MAMORE: 1

UNIDADE MISTA COSTA MARQUES COSTA MARQUES : 1

HOSPITAL MUNICIPAL EXPEDITO GONCALVES FERREIRA – NOVA UNIAO: 1

HOSPITAL DE PEQUENO PORTE OSVALDO CRUZ – ALTO PARAISO: 1

UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EDMUR JOSE MARCHIOLI – CACOAL: 1

HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE THEOBROMA – THEOBROMA: 1

UNIDADE BASICA DE SAUDE JUSTINO MACIEL LEITE – PIMENTEIRAS DO OESTE: 1

UNIDADE BASICA DE SAUDE VANILDO CHAGAS HADMAN – CUJUBIM: 1

