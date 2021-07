Em Sena, Bombeiros são acionados para conter incêndios em terrenos baldios 

O corpo de Bombeiros de Sena Madureira registrou na passagem de sexta (23) para o sábado (24) duas ocorrências envolvendo incêndio em vegetação. Em parceria com a Brigada do Ibama, o trabalho foi feito no sentido de debelar as chamas evitando a propagação para residências.

Uma das ocorrências se deu nas proximidades do Ifac e a outra na estrada Juruá, próximo a ponte. “Esses incêndios ocorreram em terrenos baldios, sendo necessária rápida intervenção para evitar que o fogo se espalhasse para as residências. Nessa época do ano, as chamas se propagam rapidamente. Pedimos aos moradores que evitem esse tipo de prática criminosa”, comentou o cabo Isaías, do Corpo de Bombeiros de Sena.

Na sexta-feira (23), em entrevista à imprensa, o secretário municipal de meio ambiente, Juza Bispo, disse que na próxima semana será lançada uma campanha de combate aos incêndios que visa conscientizar os moradores sobre os males causados à saúde humana por conta da fumaça e o risco de uma tragédia caso o fogo venha atingir alguma residência. Paralelo a isso, medidas mais rígidas deverão ser tomadas para quem for flagrado nesse tipo de investida.

Fotos: ContilNet