Em Sena, gerente do Depasa pede que população evite desperdiçar água

O Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), escritório de Sena Madureira, emitiu nesta semana um alerta aos moradores no sentido de evitarem o desperdício de água.

De acordo com Silvânio Nascimento, representante do Depasa em Sena, em alguns Bairros ainda é possível verificar tal situação. “Já constatamos muito desperdício e isso acaba prejudicando a população. Estamos agora na época de verão em que o consumo aumenta. Nesse sentido, pedimos aos moradores que ao encher seus reservatórios fechem o registro”, alertou.

Mesmo com o baixo nível do rio Iaco, segundo ele não há risco de racionamento de água em Sena Madureira. “Graças a Deus estamos conseguindo manter o abastecimento e a meta do nosso governador Gladson Cameli é melhorar cada vez o sistema de água em Sena Madureira”, acrescentou.

Recentemente, através de um esforço concentrado, o Depasa conseguiu normalizar também o abastecimento de água na comunidade Boca do Caeté.