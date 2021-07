Em Sena, Gladson Cameli reafirma: “Nós vamos fazer a ponte do Segundo Distrito”

Durante evento ocorrido nesta terça-feira (20), na sede do Deracre de Sena Madureira, o governador do Acre, Gladson Cameli, voltou a falar sobre a construção de uma ponte sobre o rio Iaco – a sonhada ponte do Segundo Distrito. Ele reafirmou que o governo reunirá todos os esforços necessários para a concretização da obra.

Cameli relembrou que desde a época em foi deputado federal vem falando acerca dessa ponte. “Nós vamos construir a ponte do Segundo Distrito, anotem o que eu estou dizendo. Dentro de 50 dias vai para a licitação e, tão logo se conclua a parte burocrática iremos começar a obra que é um sonho dos moradores e que vai tirar a população do isolamento”, comentou.

O Segundo Distrito é um dos Bairros mais antigos de Sena Madureira, onde residem centenas de famílias.

Atualmente o Governo do estado, por intermédio do Deracre, está realizando um trabalho de melhoramento na estrada Mário Lobão que dá acesso à referida comunidade.