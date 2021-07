Em Sena Madureira, Deracre faz teste com motoristas para iniciar trabalho nos ramais 

O governo do Estado, por meio do Deracre, realizou na manhã de sábado (17), testes com os motoristas que irão atuar no trabalho de reabertura e melhoramento dos ramais em Sena Madureira. Na semana passada foram coletados currículos para a seleção.

Os aprovados irão operar o novo maquinário que foi destinado para Sena Madureira, dentre os quais estão: Trator de esteira, Pá mecânica, caminhões, motoniveladora (Patrol) e uma PC. “Todas as medidas estão sendo tomadas para o início dos trabalhos, seguindo determinação do governador Gladson Cameli”, enfatizou João Pereira, representante do Deracre em Sena.

Na próxima terça-feira (20), o governador Gladson Cameli estará em Sena Madureira para acompanhar o início das ações na zona rural.