Em Sena, quase 17 mil pessoas já tomaram a 1ª dose da vacina contra a Covid-19

A campanha de vacinação contra a Covid-19, em Sena Madureira, está transcorrendo de maneira satisfatória, segundo o setor de imunização municipal. Dados apontam que até a presente data, 16.903 moradores já receberam a 1ª dose do imunizante. Com relação a 2ª dose, 6 mil pessoas já foram atingidas.

O coordenador do setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Donizete Fernandes, ressalta que as doses estão disponíveis nas unidades básicas de saúde. “A vacinação é muito importante e estamos avançando graças a Deus. Quem ainda não tomou a vacina e se enquadra nos critérios, procure uma unidade de saúde”, disse ele.

Podem receber doses da vacina os moradores com 18 anos de idade em diante, sem comorbidades.

Vale frisar que nos últimos meses os casos de covid-19 diminuíram de maneira significativa bem como o total de internações. E foi justamente com base nesses números que a Sesacre determinou o fechamento do Hospital de campanha que funcionava no Salão Paroquial da igreja católica. “Mesmo com esse cenário, recomendamos que as pessoas continuem usando máscaras e adotando os demais cuidados”, acrescentou Donizete.

Ao longo de toda pandemia, Sena Madureira contabilizou 75 mortes em decorrência da doença.