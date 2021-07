Em vídeo, Bolsonaro convoca acreanos para motociata e garante visita ao Acre

Os passeios de motos em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e em defesa do voto impresso para as eleições de 2022, com o registro de grandes aglomerações de motoqueiros e chamadas de “mociatas”, vão ser realizados no Acre, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

A manifestação de Cruzeiro do Sul ocorrerá agora dia 17, um sábado. Em Rio Branco, o passeio deve ocorrer com a presença do próprio Bolsonaro numa data ainda a ser mercada.

A concentração dos motoqueiros em Cruzeiro do Sul ocorrerá no Portal da Avenida Mâncio Lima, no centro da cidade. Dali os motoqueiros devem rodar pela cidade e se dirigirem até o Igarapé Preto.

O anúncio está sendo feito num vídeo gravado no palácio do Planalto, em Brasília, durante mais uma visita do senador Márcio Bittar (MDB-AC) e de sua candidata ao Senado, Márcia Bittar, ainda sem partido. A dupla se encontrou com o presidente Bolsonaro quando informou que no Acre, notadamente em Cruzeiro do Sul, estava sendo organizado o passeio de motos em seu apoio.

Bolsonaro agradeceu e disse que, no próximo passeio, em Rio Branco, ele estará presente. “Ele quer vir para um encontro importante no Acre e coincidir o passeio com esta agenda”, disse Márcia Bittar, ao ContilNet. O vídeo da nova visita da dupla ao presidente foi feito na noite de segunda-feira (12).