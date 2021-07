Em vídeo, profissional questiona eficácia de vacina ao aplicar imunizante na Capital: “Ninguém sabe”

Circulou na manhã deste sábado (31), um vídeo em que um homem aparece tomando a segunda dose vacina contra a Covid-19 no drive thru do 7º BEC, em Rio Branco.

O homem diz: “De vez pois metade já está [referindo-se ao fato de ser a segunda dose]”, a pessoa que aplica o imunizante responde à afirmação colocando em cheque a eficácia da vacina.

“Ainda o estudos não comprovam essa eficácia, né? Todas elas estão em teste, ajudar ajuda, mas ninguém sabe a eficácia. Essas porcentagens que eles [estudos] falam, nenhuma é verdadeira”, diz a mulher enquanto aplica a dose.

As imagens foram compartilhadas no Twitter pela filha do imunizados e ela não nos autorizou a divulgá-las. “Já pensou se fosse uma pessoa não instruída? Acreditaria 100% nela e não tomaria mais”, questionou a adolescente.

A reportagem do ContilNet entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e questionamos a atitude da profissional. Ao assistir o vídeo, a chefe da Vigilância Epidemiológica, Socorro Martins, foi até o ponto de vacinação para verificar o ocorrido.

Após a visita da vigilância, fomos informados que a profissional que aparece no vídeo não faz parte do quadro de funcionários da Semsa. Ela é uma voluntária cedida pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), que tem sido parceiro do município na campanha de vacinação.

A profissional foi identificada e confirmou que falou aquilo o que no vídeo, mas não justificou sua fala. Segundo Socorro Martins, ela foi afastada imediatamente. A Semsa afirmou que o discurso da profissional é completamente contrário ao que acredita a saúde municipal que acredita na eficácia de todas as vacinas como comprovam inúmeros estudos.