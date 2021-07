Em visita às rádios do interior, Secom anuncia reformas e aquisição de equipamentos

Com o compromisso de oferecer melhores condições de trabalho e valorização aos servidores do Acre, o governador Gladson Cameli autorizou a reforma dos prédio das rádios Aldeia e Difusora em todo o estado. O secretário de comunicação, Rutembergue Crispim, esteve com sua equipe realizando visitas aos municípios de Tarauacá, Feijó, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, nas unidades de comunicação do Estado.

De acordo com o secretário de Comunicação, além das reformas, também serão feitos investimentos em equipamentos, por meio de emenda do deputado federal Alan Rick

“Para a população das comunidades mais afastadas, iniciamos um processo de melhoramento da qualidade do sinal das rádios, Inclusive em algumas regiões estamos ampliando esses sinais, para que alcancem mais pessoas. Nosso governador tem uma preocupação especial com nossos servidores, são heróis que levam informação com qualidade e ética para nossa população. A rádio diminui distâncias e promove a inclusão social”, destacou.

As obras de melhorias das rádios fazem parte do Programa de Estímulo à Construção Civil para Geração de Emprego e Renda, que propicia o fortalecimento da construção civil, fazendo circular recursos e investimentos nos municípios. As licitações serão feitas nas regionais, equilibrando a participação de todas as empresas.

“Faremos o processo das licitações nas regionais para fortalecer as empresas locais, na próxima segunda-feira serão entregues todos os projetos de reforma e as licitações ocorrerão durante o mês de agosto”, ressaltou Cirleudo Alencar, gestor da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra).