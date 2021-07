Embalado, Atlético mira a segunda vitória seguida

Vindo de duas vitórias, uma delas na estreia do Campeonato Acreano-2021 diante do Andirá por 1 a 0, o Atlético Acreano retorna a campo nesta quarta-feira (21), às 17h, no Florestão, mirando a liderança da competição diante do Náuas.

Mesmo com dois torneios em disputa, o técnico celeste Zé Marco deve mandar a campo força máxima contra o Cacique do Juruá, isso pelo fato de a prioridade da diretoria celeste ser a conquista de um dos turnos do Campeonato Acreano-2021 para o respiro das finanças da agremiação.

Um trabalho de bolas paradas na tarde dessa terça-feira (21), no campo “B” da Federação de Futebol do Acre, fechou a preparação do time celeste.

Motivado, Cacique quer “flechar” o Galo

Motivado pelo empate da estreia contra o favorito Galvez, o Náuas chega para a partida diante do Atlético Acreano disposto a fazer um grande jogo para continuar mirando as primeiras posições na tabela de classificação.

O técnico/presidente Zacarias Lopes disse que sua equipe terá um adversário qualificado e bem treinado pela frente, mas garante que o jogo não será fácil para ambos os lados.

O Cacique fechou sua preparação na manhã dessa terça-feira (20), no campo “B” da Federação de Futebol do Acre.

O time principal não foi divulgado, mas o técnico Zacarias Lopes deixou claro que, apesar de ajustes realizados durante os últimos dias, o time será praticamente o mesmo da estreia: Grego; Naldo, Marcelo, Daniel e Matheus; Diego (Giaciane), Guilherme, Duarte e Theo; Euller e Zubu.

Arbitragem

O funcionário público Marcelo Oliveira será o árbitro principal do confronto entre Náuas e Atlético Acreano. A partida ocorre nesta quarta-feira (21), às 17h, no estádio Florestão. Verônica Severino e Roseane Amorim serão as assistentes.