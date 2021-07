Emenda do vereador Emerson Jarude atende movimento autista da Capital

Especializado no atendimento de autistas, o chamado “O Mundo Azul de Rio Branco” recebeu nesta segunda-feira (26), equipamentos que serão utilizados na sala sensorial do espaço. O material foi adquirido com emenda do vereador Emerson Jarude (MDB), na ordem de R$ 58 mil.

O ato de entrega contou com a presença do secretário municipal de Saúde, Frank Lima, que representou o prefeito Tião Bocalom; da coordenadora do Mundo Azul, Édila Souza; e de membros da comunidade pró-autismo, tanto de Rio Branco, como de Senador Guiomard (AC), cidade vizinha à capital acreana.

Emerson Jarude disse que apoia o movimento autista e que isso é motivo de alegria. “Desde o meu primeiro ano de mandato, atuo como amigo desse movimento. Como vereador temos a obrigação de ouvir, intermediar apoio e garantir a execução de políticas públicas que efetivamente atendam a população da nossa cidade”, pontua.

O parlamentar também destaca que além dos equipamentos já adquiridos, em parceria com o deputado Flaviano Melo (MDB), também foi possível destinar R$ 300 mil para o centro, visando a compra de uma van que, quando entregue, auxiliará no transporte dos usuários do centro especializado.

“Esse recurso já está garantido e mostra que o mandato do deputado federal Flaviano Melo também está à disposição da família azul, da população de Rio Branco. Digo que todos podem contar com nosso apoio, porque são causas que precisam de apoio dos políticos, da sociedade”, completa o vereador.

Édila Souza afirmou que a entrega dos materiais vai possibilitar a melhoria do serviço ofertado pelo espaço. “Esses equipamentos já estão em uso, e garantem ainda mais qualidade nos nossos atendimentos”, destaca.

O secretário Frank Lima disse que o sentimento é de gratidão pela destinação dos quase R$ 60 mil ao Mundo Azul. “Essa é uma preocupação do prefeito Tião Bocalom e o sentimento é de gratidão ao vereador pelo envio da emenda”, avaliou.

Além de móveis, o Mundo Azul recebeu suporte para bola e equipamentos em aço; ninho sensorial almofadado; playground espumado; ponte de equilíbrio contendo sete peças; parede inclinada para escalada; perfil sensorial; sapateira colmeia; colchonetes espumados; tatame profissional com nove placas e nobreaks para suporte de informática.