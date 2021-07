Empresária Zayra Ayche tieta cantores do rock nacional Evandro Mesquita e Fernanda Abreu; veja mais

Amigo do Acre

Internautas acreanos estão em festa com a nova postagem do DJ Alok, que apareceu com uma camiseta branca da Made In Acre, nas gravações do seu primeiro álbum autoral, em que homenageia etnias indígenas do Acre.

É rock!

A empresária Zayra Ayache esteve no Rio de Janeiro gravando uma campanha em homenagem aos 40 anos do rock nacional para a Ótica Moderna e encontrou, no local da filmagem, duas lendas vivas do rock nacional, Fernanda Abreu e Evandro Mesquita. É claro que ela fez o registro. Pessoas boas e talentosas se atraem!

Doutor Raiz é entrevistado pelo Ratinho

Raimundo Nonato da Silva, o Doutor Raiz, participou das gravações do ‘Programa do Ratinho’ comandado pelo apresentador Carlos Roberto Massa, nos estúdios do SBT em São Paulo. Lá, ele contou como iniciou o trabalho de cura através das ervas, chás e garrafadas da Amazônia. O programa foi ao ar no dia 22. O Doutor Raiz já participou de programas importantes como o da Hebe Camargo, Globo Repórter, Fantástico, além de uma participação na minissérie Amazônia.

Miss Universo Brasil

A promoter Meyre Manaus, coordenadora estadual do Miss Universo Acre 2021, lançou a edição 2021 do concurso. Podem participar mulheres acreanas, solteiras, sem filhos, nascidas entre 8 de novembro de 1993 e 6 de novembro de 2003. As inscrições irão até 30 de julho, no site do Miss Universo Brasil 2021, no endereço https://www.missuniversobrasil.com.br/inscricoes.

Notório saber

O auditor Antônio José Oliveira, foi empossado no sábado, dia 24, às 17h, em solenidade virtual, como acadêmico da Academia Brasileira Rotária de Letras da cidade de São Paulo-SP, por Notório Saber Rotário. Ele passa a ocupar a cadeira número 18.

Acre para o mundo

Uma collab das chefs de cozinha Rafaella Brozzo e Kamilla Mantovanelli deu asas ao projeto “Acre para o Mundo”, que tem por finalidade exaltar a gastronomia acreana. A intenção é mostrar histórias por trás dos pratos, curiosidades sobre o cultivo e a preparação de alimentos com suas variadas formas, cores e sabores. Neste sábado, 24, a dupla apresenta o projeto, com uma degustação no restaurante Manto Verde, para jornalistas convidados. Para saber mais siga a página no Instagram @acreparaomundo”. A foto é de Daniel Cruz.

Prata da casa

A atriz Catarina Cândida, filha do médico Tião Viana e da arquiteta Marlúcia Cândida, que estuda na Escola Evoé, em Lisboa – Portugal, retornou à Brasília para concluir seu intercâmbio pela Rede Internacional de Escolas de Atores. Ela planeja apresentar o espetáculo “Tonha”, no dia 25 de agosto, na Usina de Arte João Donato, para convidados. E no dia 26 terá uma apresentação aberta ao público.

Campanha contra a violência

O portal AGazeta.Net lançou na semana passada a campanha “Violência contra a mulher”, protagonizada pelas colunistas Jocely Abreu (A Gazeta do Acre, Márcia Abreu (A Gazeta do Acre e ContilNet), Kelly Kley (ContilNet), Cláudia Souza e Robertha Moura (colunistas da casa). Parabéns!

Encontro no Ceará

Na Praia do Futuro, em Fortaleza-Ceará, onde reside, o casal Patrycia Coelho e Marcos Afonso Pontes recebe a cunhada Rachel Moreira. Dias de Sol, luz e boas conversas.

Feijoada no Gran Reserva

Os empresários Nágila Dourado e Valmir Carvalho reabriu o Buffet Gran Reserva com uma feijoada, no dia 17. Os colunistas sociais Moisés Alencastro, Jocely Abreu e Kelly Kley estavam presentes no evento.

Mrs. Jarude

No próximo dia, 24, às 19h, a empresária Nádia Jarude, seu esposo Luciano e o filho Diogo Sabião, chef de cozinha que participou do programa Mestre do Sabor, recebem convidados para o coquetel de abertura do restaurante Mrs. Jarude, na Galeria Ville Center, ocasião em que será prestada uma homenagem (in memorian) às matriarcas da família Jarude – Felícia e Soraya -, que deixaram o legado da culinária sírio-libanesa para a família.

23 anos da Rosasfarma com promoção

A Rosasfarma celebra 23 anos nesse mês de julho, com promoções imperdíveis. Todos os manipulados estão com 23% de desconto, até o dia 31 de julho. No dia 3 de agosto serão sorteados 23 vouchers no valor de R$ 200,00, para os clientes que fizerem compras acima de R$100,00. Participe!

Curso de fotografia

O premiado fotógrafo Marcos Vicentti realizará um curso de fotografia, nos dias 14 e 15 de agosto, com aulas práticas e teóricas, com o seguinte conteúdo: história da fotografia, linguagem fotográfica, equipamento fotográfico, manual e luz.

Marcos Vicentti foi presidente do Sindicato dos Jornalistas do Ace, vencedor do prêmio 7º Salão de Artes Visuais Hélio Melo, 10ª edição do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Acre, três prêmios Chalub Leite, entre outros. Informações e inscrições pelo telefone (68) 98421-9899.

Happy day

Toda felicidade do mundo para a influenciadora digital Elita Maia, que celebrou mais um ano de vida com a sua família, e a parceira de todas as horas, a sua cunhada e sócia no Instablog Eu Vi no Divando, Maykeline Maia. Mais e mais sucesso para a dupla!

B-Day da Rubedna

A aniversariante do dia 21 foi a colunista social do jornal O Rio Branco, Rubedna Braga. Ela celebrou a data no sítio onde reside, juntamente com a sua família. Parabéns!

Mais um

Muito anos de vida para o agente de viagens Rizomar Araújo, o Rizo, aniversariante do dia 20, que reuniu amigos para comemorar a data, no restaurante Deck Tratoria. Felicidades!

Aniversário do Nonato

Quem celebrou mais um ano de vida no dia 18 de julho foi o colunista social Nonato Viana, que celebrou a data com discrição, em virtude da pandemia. Saúde e paz!

Parabéns, Marthinha!

Parabéns para a diretora da Rádio Gazeta FM, Martha Maria, aniversariante do dia 18. A data foi comemorada em família, mas ela passou o dia recebendo homenagens dos amigos. Merecidamente!

Celebração

A aniversariante do dia 21 foi a querida Juliana Barbosa, que celebrou com um piquenique seus 25 aninhos. Felicidades!

60 anos da UDV

No dia 22 de julho, os Núcleos e Distribuições Autorizadas de Vegetal da União do Vegetal, localizados em todos os estados do país e em alguns países do mundo celebraram os 60 anos de fundação desta religião criada pelo Mestre Gabriel na divisa do Acre com a Bolívia.

***

Aqui em Rio Branco, autoridades do legislativo federal e das religiões ayahuasqueiras estiveram no Núcleo Jardim Real, ao meio-dia, participando do hasteamento das bandeiras do Brasil, do Acre e da UDV, seguido de almoço. Nas fotos de Cassiano Marquez,

Homenagem aos 60 anos da UDV

Na abertura do Encontro das Diretorias e Monitorias da 7ª Região da União do Vegetal, ocorrida no dia 24, no Núcleo João Lango Moura, o deputado estadual Jenilson Leite prestou uma homenagem em reconhecimento aos 60 anos de relevantes trabalhos prestados pela União do Vegetal, pelo trabalho social, beneficente e espiritual que realiza, em prol da paz e do bem-estar da sociedade.

Criado pelo baiano José Gabriel da Costa, o Mestre Gabriel, em 22 de julho de 1961, no Seringal Sunta, na divisa do Acre com a Bolívia, o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal foi representado na oportunidade pelo Mestre Luiz Máximo, fundador da UDV no Acre, e sua esposa, Odaíza Alexandrino; Mestre Mário Marques, Mestre Central da 7ª Região; Mestre Jeniscan Oliveira, Mestre Assistente Central da 7ª Região; Mestre João Assunção, Mestre Representante do Núcleo João Lango Moura; Mestre Edmilson Abreu e o Coordenador de Relações Institucionais da 7ª Região, Herley Brasil.

