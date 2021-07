Empresárias ‘surtam’ após família de DJ Alok surgir na internet usando marca acreana; assista

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

Os fãs acreanos do DJ Alok ficaram em choque na tarde desta quinta-feira (8), após os filhos Ravi e Raika Novais, e também a esposa Romana Novais, surgirem nos stories do Instagram oficial do DJ usando roupas da marca acreana ‘Made In Acre’.

No vídeo, Alok não economizou elogios no look do filho. O DJ também compartilhou a esposa e a caçula usando os looks acreanos em visita ao estúdio onde o Dj prepara seu novo álbum, com influencias indígenas. Ravi e Raika usaram a coleção infantil das empresárias Rayssa e Juliana Pejon. Romana surgiu usando uma blusa do lançamento que breve estará disponível na loja no Acre.

As empresárias Rayssa Alves e Juliana Pejon também ficaram super eufóricas após receberem a notificação e o belo @ do top DJ, que mostrou toda família usando ‘Made In Acre’.

Emocionadas as empresárias compartilharam o momento com seus seguidores e clientes. Assista!