Empresário dono de floricultura morre de Covid-19 após 17 dias internado no Acre

O empresário Salmem Vidal Ayache, 52 anos, que é proprietário da Floricultura Azaléia, morreu no início da tarde desta domingo (11), em decorrência das complicações da Covid-19, no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações de amigos do empresário, Salmem, havia dado entrada na enfermaria do Hospital do Juruá, no dia 26 de junho de 2021, três dias após teve de ser intubado em razão das complicações causados pela doença, e seus estado de saúde era gravíssimo. Alguns amigos e familiares ainda realizaram uma corrente de oração enfrente ao Hospital na última quinta-feira (08).

Segundo informou uma amiga de Salmem, ele, havia tido uma melhora no sábado (10), e no início da tarde deste domingo (11), o empresário veio a óbito em decorrência das complicações da Covid-19.

Salmem Vidal Ayache era natural do Rio de Janeiro, chegou em Cruzeiro do Sul, no ano de 2001, e montou um negócio de flores no centro da cidade.