Energisa e parceiros entregam equipamentos aos municípios para conservação de vacinas contra a Covid-19

Os equipamentos doados pela Energisa Acre, FIEAC, Fecomércio e ACISA para o movimento Unidos pela Vacina serão entregues nesta quarta-feira, 14 de julho, na sede da Distribuidora, às 9h. A cerimônia contará com a presença de representantes das instituições envolvidas na ação e de prefeitos dos municípios que serão contemplados com as doações.

Os equipamentos irão reforçar o processo de vacinação nos municípios do estado do Acre. Serão entregues 67 equipamentos de refrigeração, como câmaras frias, geladeiras, freezer, e também computadores. Os equipamentos serão utilizados no armazenamento das vacinas contra a Covid-19 e no envio das informações ao Ministério da Saúde.

A partir dessa semana as doações serão entregues nos 22 municípios acreanos, seguindo os levantamentos realizados junto às prefeituras e as indicações do Programa Estadual de Imunização do Acre.

A iniciativa Unidos pela Vacina coordenado pela Energisa Acre, movimento “Mulheres do Brasil” e setor empresarial, tem como objetivo apoiar para tornar viável a vacina para todos os brasileiros até setembro deste ano.

O Diretor-Presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva, destaca a importância da contribuição e da união da classe empresarial para garantir que mais pessoas sejam vacinadas o quanto antes.

“Quando assumimos o projeto ‘Unidos pela Vacina’, sabíamos do desafio que teríamos à frente. Nosso papel é o de apoiar o projeto em conjunto com o setor empresarial representado pelas federações, e contribuir para garantir a imunização mais rápida da população. Estes equipamentos irão ajudar no processo de armazenamento e conservação das vacinas nos municípios, e na melhoria das informações ao Ministério da Saúde”, ressaltou José Adriano.