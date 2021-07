Energisa inicia atividades para orientações de segurança na construção civil

Na última sexta-feira (09), a Energisa em parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA/RO), realizou a primeira atividade para orientar operários e responsáveis por obras na construção civil. O objetivo do evento foi repassar dicas de proteção às pessoas quando realizarem seus trabalhos próximos à rede de alta tensão.

O primeiro encontro aconteceu na área onde está sendo construído o prédio da Faculdade Católica, em Porto Velho, e contou com a presença de dezenas de operários.

“O que queremos aqui é proteger os pais e mães de família, para saírem de casa e voltarem com segurança. Muitos acidentes ocorrem por simples descuidos ou pelas pessoas acharem que sabem demais”, destacou Lenildson Santos, coordenador de saúde e segurança do trabalho da Energisa.

Dados divulgados pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel) apontaram a ocorrência de 1.502 acidentes de origem elétrica em todo o país em 2020 (sendo 764 fatais). No levantamento, as principais causas são choques (853), incêndios por sobrecarga (583) e descarga atmosférica (66).

Segundo dados do setor de saúde e segurança do trabalho da Energisa, Rondônia registrou seis acidentes com vítimas fatais em 2020 envolvendo trabalhadores de setores como construção civil e transporte. “Foram acidentes dos mais variados, como um caminhão que bateu em um poste e a fiação caiu em cima do veículo. Em outro caso, um pedreiro foi movimentar um vergalhão e encostou na fiação.. Então, as pessoas precisam se prevenir e se proteger, pois a energia elétrica de alta tensão é fatal”, falou Santos.

Outro levantamento também da Energisa aponta um crescimento nos acidentes na construção civil. Ano passado era um em cada quatro era no setor (cerca de 25%). Nos seis primeiros meses de 2021, um em cada três (cerca de 30%) foram decorrentes de falta de cuidado com a rede em obras.

“O CREA e a Energisa estão atuando firme para levar informações sobre segurança com a rede elétrica para a população. Precisamos conscientizar a população sobre os cuidados com a rede no manuseio de escadas, andaimes, no transporte de materiais, etc. Esse é o primeiro de uma série de encontros nos canteiros de obras que vamos fazer nos próximos meses para orientar e proteger os trabalhadores da construção civil”, falou o gerente de fiscalização do CREA/RO, Sidmar Cruz.

Em alguns casos especiais, pode ser necessário desligar a rede elétrica para movimentação de materiais nos canteiros de obras. A Energisa está à disposição, por meio dos canais de atendimento, para esclarecer essas situações: no Call Center 0800-647-0120; WhatsApp com a Gisa: (69) 99358-9673 e no site: energisa.com.br.

Dicas para evitar acidentes:

– Antes de construir, veja a distância que a obra vai ficar da rede elétrica. Um bom planejamento evita acidentes e protege quem vai trabalhar na obra.

– Conheça bem os riscos de acidentes envolvendo com energia elétrica antes de começar qualquer trabalho próximo à rede de distribuição. Em qualquer atividade, mantenha a distância de pelo menos 3 metros dos cabos de alta tensão.

– Antes de movimentar estruturas metálicas como barras de ferro, vergalhões, trilhos de cortinas e antenas, tenha certeza de que não encostarão na rede elétrica.

– Fique atento às emendas de cabo malfeitas, fios desencapados e expostos em locais úmidos. Evite choques.

– Planeje bem o uso de guindastes e andaimes, descarregamento de caminhões basculantes, limpeza de fachadas e instalação de painéis. Preste muita atenção na proximidade da rede elétrica.

– Identifique e sinalize áreas de risco com maior possibilidade de acidentes com a rede elétrica, principalmente as de maior concentração de operários.

– E não esqueça: atenção é sinônimo de segurança! Qualquer dúvida, emergência ou situação de risco à segurança da população, ligue para a Energisa pelo 0800-647-0120. A ligação é gratuita e pode ser feita em qualquer dia e hora (inclusive feriados e fins de semana), de telefone fixo ou móvel.