Esfriar para esquentar: transar de meia é cringe?

Vale tudo na hora do sexo? Inclusive encarar a friaca e tirar toda a roupa? Como tudo nesse universo, a resposta é: depende. O debate se transar usando meias é aceitável ou está em desuso, foi reacendido devido à discussão geracional na qual a geração Y (nascidos entre 1981 a 1996) e os chamados Geração Z (nascidos entre 1997 e 2010) apontam o que no comportamento do outro é considerado fora de uso. Ou ainda usam o termo mais conhecido como cringe.

Uma pesquisa realizada pela rede social de sexo liberal, Sexlog, investigou sobre o fato de poder ou não usar a meia como alternativa para o frio. Quando perguntados especificamente sobre a necessidade do item na hora “H”, 32% dos entrevistados de 18 a 29 anos relataram precisar desta peça do vestuário para superar o frio. Já a maioria do público acima dos 40 anos de idade relatou a preferência de não haver peça de roupa alguma nessa hora.

