Esperança de ouro para o Brasil em Tóquio, atleta pode ter seis dedos amputados

A paratleta Jéssica Messali corre o risco de perder seis dedos dos pés após sofrer queimaduras em uma sauna . A esportista, que é esperança de medalha para o Brasil no triatlo das Olimpíadas, está internada em um hospital de Portugal, país escolhido por ela para realizar a aclimatação visando os Jogos Paralímpicos de Tóquio.

Jéssica, que não tem sensibilidade da cintura para baixo, fazia a atividade na sauna no intuito de se adaptar à temperatura que ela encontrará no Japão nesta época do ano: cerca de 33 graus Celsius. Por meio das redes sociais, a paratleta, que agora vê sua participação em Tóquio ameaçada, escreveu sobre a situação pela qual está passando:

“As vezes as coisas saem dos trilhos e temos que ser sábios e fortes para acalmar as emoções e lidar com “imprevistos” na jornada. Segunda- feira queimei os pés na sauna. Foram queimaduras de 2° e 3° graus. Foi difícil digerir as últimas 48 horas e as notícias que estão vindo com elas. No momento, aguardo uma possível amputação de seis dedos e infelizmente a minha preparação para os Jogos Paralímpicos será comprometida”, disse Jéssica.

Os Jogos Paralímpicos de Tóquio terão início em 24 de agosto. Jéssica será avaliada pela equipe médica daqui a cerca de uma semana para saber se terá condições de participar do evento.