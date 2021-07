Esposa de DJ Ivis publica vídeo em que é agredida por ele e cenas fortes chocam; assista

Ivis se tornou um dos maiores DJ dos últimos tempos, nos últimos meses ele lançou várias músicas que estão no topo das paradas com outros artistas. Neste domingo, 11 de julho, uma notícia envolvendo o famoso deu o que falar nas redes sociais.

Segundo o jornalista Leo Dias, DJ Ivis agrediu a mulher e chegou a estrangular ela, e novas revelações estão vindo à tona sobre esse caso.

Com toda repercussão do caso nos sites de notícias, perfis de fofoca no Instagram, a mulher do DJ resolveu divulgar nos seus stories, um vídeo dela sendo agredida. Nas imagens Ivis dar vários socos nela, inclusive em um momento que ela está com o filho no colo.

As cenas estão sendo muito comentadas no Brasil todo, o vídeo está viralizando e muita gente criticando ele, e pedindo que ele seja preso.

Leia a matéria completa em DIÁRIO AO VIVO, clique AQUI!