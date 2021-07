“Estamos sendo assaltados à luz do dia”, diz morador à equipe do gabinete móvel de Duarte

“Vivemos assustados. Estamos sendo assaltados à luz do dia. Já tive meu celular e bolsa roubados enquanto pegava o ônibus para ir pro trabalho”, disse Antonieta Chaves, do bairro Wanderley Dantas, no Gabinete Móvel do deputado estadual Roberto Duarte.

Infelizmente, a falta de segurança nos bairros da nossa cidade estão entre as principais reivindicações da população. No gráfico de reclamações, é possível confirmar o que todos já sabem: a falta de saneamento básico maltrata os moradores. “Na frente da minha casa tem uma fossa estourada. Do nada, a gente é surpreendido com cocô no nosso quintal”, comentou Paulo Silva. Há muitas reivindicações, também relacionadas, a falta d’água e de iluminação pública, além das ruas esburacadas.

“Todos os registros feitos pelo Gabinete Móvel se transformam em indicações e damos os encaminhamos aos órgãos responsáveis. Esta é uma parte do nosso trabalho, e representamos os cidadãos nessas indicações que apresentamos”, explicou o deputado estadual Roberto Duarte.

Inaugurado há pouco mais de um mês, o Gabinete Móvel do deputado estadual Roberto Duarte já apresenta resultados bastantes produtivos. Por dia, cerca de 150 pessoas conversam com o parlamentar e sua equipe, gerando em todo de 20 indicações diariamente. Além da capital acreana, a van já passou pelos municípios de Xapuri, Brasileia, Acrelândia, Capixaba, Senador Guiomard, Bujari, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

Fotos: Assessoria