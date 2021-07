Ex-assessor da Câmara Municipal de Rio Branco morre após infarto enquanto dormia

Morreu, na madrugada desta quarta-feira (6), em Rio Branco, o ex-assessor da Câmara Municipal de Rio Branco Gilbert Torres de Diógenes, aos 50 anos de idade. Foi vítima de um ataque fulminante do coração enquanto dormia em sua casa, na região da Baixada do Sol, comunicou o amigo do falecido, professor Márcio Batista, ex-vereador e vice-prefeito de Rio Branco.

“Foi meu amigo durante mais de 40 anos”, disse Batista sobre o ex-assessor e amigo, membro de tradicional família e acreanos; era sobrinho do falecido advogado Rubens Lopes Torres e irmão do também falecido radialista Marcos Diógenes, o Marcão. Enquanto Márcio Batista foi vereador, ele foi assessor na Câmara Municipal e depois também o acompanhou na Secretaria Municipal de Educação (Seme).

O mais surpreendente, segundo Márcio Batista, é que Gilbert Araújo aparentava boa saúde. “Ele era atleta, grande jogador de futebol, um cara alegre, divertido, que não apresentava sintomas de doenças”, contou.

Gilbert estava no segundo casamento. Deixa dois filhos.