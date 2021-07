Ex-senador João Rocha morre de Covid-19 em Goiânia

João da Rocha Ribeiro Dias nasceu em 15 de janeiro de 1941 em Ribeiro Gonçalves, no Piauí. Seu pai, Cornélio Ribeiro Dias, foi prefeito do município de Cristalândia, quando a cidade fazia parte do Estado de Goiás.

Em 1959, João Rocha começou a trabalhar como auxiliar de escritório na Organização Jaime Câmara. Entre os anos de 1964 e 1966, assinou a coluna “O Norte em foco” no Jornal O Popular. Em 1965 foi eleito diretor da Associação Goiana de Imprensa e em 1966 formou-se em direito pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

Em 1975, João Rocha tornou-se diretor financeiro da TV Anhanguera. Foi ainda presidente da Associação e do Sindicato das Empresas de Radiodifusão do Estado de Goiás (1980-1988), conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Goiás (OAB-GO), em 1986, e diretor da Associação Comercial e Industrial de Goiás (Acieg), em 1988.

João Rocha foi um dos defensores da criação do estado do Tocantins, sendo eleito senador em 1990 e ficando no cargo até 1998.

Em sua carreira como escritor, João Rocha é considerado o político tocantinense que produziu os melhores textos sobre a história política do Tocantins. Ele recebeu várias homenagens em vida:

Cidadão Honorário de Araguaína – TO;

Cidadão Honorário de Porto Nacional – TO;

Medalha do Mérito Empresarial da Associação Comercial de Goiás;

Sócio Honorário do Clube dos Direitos Lojistas de Catalão – GO;

Medalha do Mérito Tiradentes da Polícia Militar de Goiás;

Ordem do Mérito Tocantins no Grau de Grã-Cruz-Maior, concedida pelo governo de Tocantins;

Medalha do Mérito Tamandaré, Ministro da Marinha;

Medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico, Ministério da Aeronáutica.

Políticos lamentam a morte

Ronaldo Caiado – Governador de Goiás

Em nota, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), lamentou a morte de João Rocha. É com imenso pesar que eu e minha esposa, Gracinha Caiado, recebemos a notícia da morte de João Rocha Ribeiro Dias, em decorrência da Covid-19″.

“Peço a Deus que, neste momento de imensa dor, possa confortar o coração dos amigos e familiares. Manifestamos nossas condolências e nossos sentimentos”, disse o governador.

Mauro Carlesse – Governador de Tocantins

O governador de Tocantins, Mauro Carlesse (PSL), lamentou a morte do colega e lembrou da importância dele à história do estado. Em nota, o governador disse que durante a trajetória política, João Rocha cultivou não apenas eleitores, mas admiradores e amigos e que em sua carreira como escritor, deixou um legado sobre a história política de Tocantins.

“Neste momento de tristeza, rogo ao nosso eterno e amado Deus que conceda o consolo, por meio de seu Santo Espírito, a todos os familiares e amigos que, certamente, sentem a partida de João Rocha. Meus sentimentos a todos”.

Rogério Cruz – Prefeito de Goiânia