Extremos: Acre vai enfrentar recorde de calor e chegada de frio intenso esta semana

A segunda-feira deu início em uma semana sem alterações no tempo do Acre e a semana continua quente com predominância do sol e nuvens até a sexta-feira (16) em Sena Madureira, Rio Branco e cidades próximas da capital, com possibilidade de chuva rápida. As temperaturas mais altas estão entre 32 e 35ºC e as mais baixas entre 19 e 22ºC ao amanhecer.

Em Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo e cidades vizinhas, o calor é mais intenso e abafado, com chuvas passageiras em quase todos os dias com possibilidade de raios e ventos fortes em algumas áreas. As máximas estão entre 33 e 36ºC e as mínimas entre 21 e 24ºC.

Segundo o pesquisador Davi Friale, o estado poderá enfrentar temperaturas máximas recordes de 2021.

A próxima Friagem

“Mais uma onda de frio polar chega ao Acre e regiões próximas neste fim de semana, despencando a temperatura e trazendo mais uma friagem à Amazônia Ocidental. O frio poderá ser intenso”, escreveu Friale.

O próximo final de semana, 17 e 18, terá dias de chuva, que podem ser fortes, acompanhadas de temporais com raios e ventanias que podem passar de 60 quilômetros por hora. “Estamos analisando a movimentação das massas de ar para poder estimar a data da sua chegada, assim como sua intensidade e abrangência”, diz.

Com informações do site O Tempo Aqui