Família realiza vakinha para custear tratamento de acreana que luta contra câncer; ajude

Familiares de Vânia Costa criaram uma campanha online para ajudar na realização de exames e compra de remédios para tratar de um câncer de adenocarcinomas. Os exames devem ser feitos até a próxima consulta de Vânia, marcada para o dia 11 de agosto. O valor estimado da vakinha é de R$6.500.

Vânia tem 39 anos, é natural de Rio Branco, capital acreana e foi diagnosticada com câncer dia 28 de julho após uma cirurgia de emergência por suspeita de infiltração, a operação foi realizada no dia 8 de julho no Pronto Socorro de Rio Branco. O diagnóstico do oncologista foi de câncer de adenocarcinomas, que infiltrou parte do intestino grosso, útero e ovários.

De acordo com Vanucia Costa, irmã de Vania, a família decidiu realizar a vakinha quando souberam que teria a necessidade de fazer novos exames complementares para ajudar no diagnóstico. “Nós já fizemos alguns exames em clínicas particulares para ser mais rápido, mas são exames que custam entre R$700,00 a R$900,00 cada e também tem a compra de remédios para dor, que no momento não há disponível na rede pública de saúde, que custam em média R$200,00”, afirma.

Como ajudar

Ajude doando através do PIX PAGSEGURO: 92604382253 no nome de Vanucia da Costa Soares ou através da Vakinha virtual