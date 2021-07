“Faremos de Rio Branco a cidade mais limpa do Norte”, promete Bocalom ao lançar megaoperação

A Prefeitura de Rio Branco lançou, nesta quarta-feira (21), a megaoperação Cidade Limpa, Povo Desenvolvido. Segundo o prefeito, Tião Bocalom, esta é a a “maior ação de limpeza a ser realizada pela gestão municipal em todos os tempos”.

O gestor garantiu inclusive, que a operação, que antes se chamava Operação Verão será feita de janeiro a janeiro e ele fará de Rio Branco a cidade mais limpa da Região Norte. Acabamos com aquela história de operação verão. A cidade suja nos 365 dias, nós temos que limpar a cidade nos 365 dias. Por isso que a Zeladoria agora dobrou o número de equipes, dobrou o número de pessoas e a gente vai manter Rio Branco como a cidade mais limpa do Norte do Brasil. Quanto mais limpa ela for, mais saúde o nosso povo vai ter”, asseverou.

Ele garantiu levar aos bairros da Capital mais de 20 equipes de serviços compostas de 86 equipamentos, 345 garis, 100 roçadores, mais motoristas, encarregados e coordenadores, envolvendo um total de 565 pessoas. A meta é chegar ao total de 700 trabalhadores até agosto deste ano.

A ação de limpeza de Rio Branco se estende até dezembro e beneficiará todos os 230 bairros das 10 regionais da cidade. O secretário de Zeladoria, Joabe Lira, disse que a operação já teve início. “Na verdade, iniciamos essa operação no início deste mês de julho. Os serviços que estão sendo e serão executados são, principalmente, retirada de entulhos e roço, concluindo com caiação das vias”, enfatizou.