Fãs publicam vídeo íntimo de Geisy Arruda que foi barrado pelo Instagram; assista

Geisy Arruda tem dado o que falar nas redes sociais por conta do seu jeito extravagante de se comunicar com o seu público alvo, que é acostumado a ser bem servido com fotos ousadas.

Porém, o Instagram acabou pegando no pé da influenciadora digital e está sempre apagando suas publicações. Seus fãs, todavia, fazem questão de repostar quantas vezes for necessário.

Em um perfil formado pela sua fanbase, Geisy Arruda aparece em fotos ainda mais ousadas que a da sua conta e, em uma das mais recentes, ela chegou a mostrar seu bumbum todo de fora.

Rebolando como se não existisse amanhã, a artista conquistou quase 5 mil curtidas na página alternativa e acumulou elogios. Recentemente, Geisy Arruda falou sobre o início de sua carreira.

A jornada teve início muito antes da onda do cancelamento no Brasil e ela se auto intitulou como percursora de tudo isso há mais de dez anos, quando deu início à jornada do seu legado.

