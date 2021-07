Fenômeno ‘La Niña’ amplia riscos em estação de queimadas no leste do Acre

A estação de queimadas na Amazônia traz dois fatores de maior risco – grande volume de árvores no chão aguardando o fogo e o fenômeno climático La Niña. Esse fenômeno, de acordo com o site Valor Econômico, pode afetar o leste acreano.

De acordo com informações da publicação, o resfriamento de águas superficiais do Pacífico que costuma intensificar a seca em algumas regiões na Amazônia. “Municípios no centro e no sul da Amazônia apresentam maior risco e estão no noroeste de Mato Grosso, maior parte de Rondônia, leste do Acre e um longo”, diz a publicação.

De acordo com definições da web, La Niña (“a menina” em espanhol) é um fenômeno oceânico-atmosférico caracterizado pelo resfriamento anormal nas águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, ou seja, suas características são opostas as do El Niño (aquecimento anormal das águas do oceano Pacífico).

