Fernando Scheffer surpreende e garante o bronze na natação: “Parece que estou sonhando”

Fernando Scheffer é bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com uma prova sensacional e bem administrada desde a primeira virada, o gaúcho fez 1min44s66, ficou com a terceira colocação e colocou o Brasil no pódio dos 200m livre 25 anos depois de Gustavo Borges ficar com a prata em Atlanta. A Grã-Bretanha completou o pódio com dobradinha no Centro Aquático na manhã de terça-feira no Japão: Tom Dean ficou com o ouro (1min44s22) e Duncan Scott com a prata (1min44s26).

Nadando na raia 8, Scheffer entrou na final com o pior tempo, mas foi inteligente ao controlar o ritmo das braçadas até os 50m finais. O brasileiro teve o coreano Sunwoo Hwang liderando boa parte da prova bem ao seu lado, na raia 7, se manteve o tempo todo na briga pelo pódio para disparar na virada final. A medalha foi conquistada na batida, com somente dois centésimos de segundo de vantagem para o romeno David Popovic, de 16 anos.

Duncan Scott (Grã-Bretanha) – 1min44s26 Bronze – Fernando Scheffer (Brasil) – 1min44s66