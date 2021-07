Filho de Andressa Urach aprende a ser cabeleireiro e é acompanhado por ela

Andressa Urach continua repercutindo nas redes sociais por conta do seu filho, Arthur Urach, que está com apenas 16 anos de idade, mas já vem causando na mídia, assim como a sua mãe.

Na última terça-feira (29), por exemplo, a famosa fez questão de mostrar a nova profissão que o rapaz está se esforçando para seguir, que é a de cabeleireiro, e a própria Andressa decidiu acompanhá-lo.

Dias depois de mostrar que estava aprendendo a ser manicure, ela disse que os dois estão sendo ensinados pelo profissional Roger Martins. Nas imagens, a dupla surgiu treinando com bonecas.

“Hoje iniciamos o curso ‘corte do zero’ com o querido Roger Martins. Muito bom! Recomendo. Amo estudar ao lado do meu filho”, disparou a ex-vice-Miss Bumbum.

“É outra coisa cabelo de mulher. As técnicas que a gente aprende aqui são simples, mas eficientes”, disparou. Recentemente, Andressa também tentou conseguir uma namorada para o filho.

Na ocasião, ela compartilhou uma foto do filho e já buscou possíveis candidatas à nora nas redes sociais.

A loira mostrou uma foto de Arthur Urach em frente ao espelho e não teve cerimônia ao avisar que o filho está a procura de uma namorada: “Eu que fiz! Cada dia que passa meu filho está mais gato. 16 anos, 1.79 de altura, meu modelo está solteiro, então meninas enviem currículo para sogra aqui aprovar”.

O clique, postado no Instagram, ganhou mais de 7 mil curtidas, inclusive a do garoto e choveu de comentários.

“Quando eu for mãe, quero ser coruja assim com meus filhos”, disparou uma seguidora de Andressa, aprovando a atitude. Teve até um rapaz querendo se candidatar à tão cobiçada vaga: “Meninos podem entregar currículo também?”.

Outra internauta já tietou a ex-Miss Bumbum: “Eu ia querer ter essa sogra, só pra ser amiga dela. Super admiro a evolução que a Andressa teve”. Uma jovem elogiou o solteiro da vez: “Puxou a beleza da mãe”.

Uma mãe já se identificou: “Ele tem a idade do meu filho”. No meio de emojis de coração, surgiu uma pretendente: “Aqui eu [risos]! Adoraria ser sua nora”.

Por falar em família, Andressa Urach confessou recentemente que tem vontade de ser mãe novamente. Em conversa com Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a famosa não descartou a hipótese de recorrer a uma inseminação artificial, caso não consiga engravidar normalmente.

“Estou tentando naturalmente só usando a tabelinha. Já pensei em fazer fertilização in vitro. Mas só vou fazer, se não conseguir depois de tentar pelo método natural durante mais ou menos um ano (…) Estou com 33 anos, casada e feliz. Acredito que seja o melhor momento para ter mais filhos”, pontuou a esposa de Thiago Lopes.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Urach (@andressaurachoficial)