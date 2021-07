Filho de Chico Mendes, Sandino Mendes assume cargo na Prefeitura de Rio Branco

Apesar de possuir ligações com o Partido dos Trabalhadores e movimentos ambientais, o filho mais jovem do sindicalista Chico Mendes, assassinado em dezembro de 1988, Sandino Gadelha Bezerra Mendes, acaba de desembarcar na administração do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

Formado em engenharia florestal e funcionário municipal, o rapaz acaba de ser nomeado como secretário-executivo do Conselho Municipal de Meio Ambiente e primeiro secretário do Conselho Municipal de Defesa e Proteção dos Animais (Comparb).

O decreto de nomeação está publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (27), na seção dos atos da administração municipal. O decreto é assassinado pelo secretário de Meio Ambiente, Normando Sales. Entrou em vigor no último dia 21 de julho.