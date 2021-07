Filhote de cachorro é resgatado de bueiro em mobilização que durou 22 horas

A mobilização durou cerca de 22 horas, desde o momento em que filhote foi atropelado, na noite anterior, até a retirada do bueiro.

A operação contou com a intervenção do Corpo de Bombeiros, Subsecretaria do Bem-Estar Animal, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e da Guarda Civil Metropolitana.

Sandra França é protetora independente de animais e conta que foi imediatamente prestar socorro ao cãozinho após receber uma ligação de um vizinho, relatando o incidente.

Na tentativa de salvá-lo, o filhote acabou se assustando com a aproximação da protetora e caiu no bueiro.

Para realizar o resgate, a equipe do Corpo de Bombeiros precisou entrar na tubulação subterrânea com a ajuda da SISEP e rastejar cerca de 150 metros em baixo da rua até alcançar o cachorro, que foi retirado e encaminhado para atendimento em clínica veterinária por intermédio da presidente da ONG Cão Feliz.

Apelidado de “Sussu”, o filhote recebeu os cuidados necessários e auxilio para sua recuperação, e será encaminhado para adoção.