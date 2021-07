Flamengo de olho: veja onde assistir e escalações de Inter x Olimpia

É hora de ver quem continua na briga pelo título da Libertadores e quem dá adeus a competição. Nesta quinta-feira (22/7), Internacional e Olímpia se enfrentam no estádio Beira Rio pela partida de volta das oitavas de final da Liberta. No jogo de ida, nada de gols. Quem vencer, passa de fase.

Esse será o quarto jogo entre os dois times só nessa edição do torneio. No último encontro entre as duas equipes na casa do Colorado, foi festa gaúcha com direito a chocolate, 6 x 1 para o Inter em cima da equipe paraguaia.

O Internacional vem tentando se reestabelecer no Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco jogos, venceu apenas um, perdeu dois e empatou outros dois. A equipe ocupa a 13ª posição na tabela.

Veja mais detalhes sobre a partida:

Escalações (prováveis):

Internacional: Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick e Taison; Yuri Alberto e Thiago Galhardo (Caio Vidal). Técnico: Diego Aguirre

Olímpia: Aguilar; Salazar, Salcedo, Alcaraz e Torres; Ojeda, Richard Ortiz, Orzusa e Derlis González; Recalde e Pitta. Técnico: Sergio Órteman.

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: quinta-feira (22/7)

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Arbitragem: Christian Ferreyra (URU)

Transmissão: Fox Sports