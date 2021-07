Flamengo goleia o São Paulo e Palmeiras segue líder; veja rodada do Brasileirão

No Maracanã, o Flamengo impôs uma goleada de virada ao São Paulo. Com o 5 a 1 conquistado sobre o tricolor paulista, o Mengão chegou aos 21 pontos na competição e está em quinto lugar, avançando uma posição ante a rodada anterior. Já o São Paulo manteve os 11 pontos e está na 16ª posição, uma acima da zona do rebaixamento e com só um ponto a mais do que Sport (17ª) e América-MG (18ª).

Os dois primeiros colocados na tabela do Brasileirão 2021 continuam embalados na competição: a 13ª rodada não trouxe alterações para Palmeiras e Atlético-MG, que somaram três pontos cada e têm 100% de aproveitamento nas últimas cinco partidas que cada um disputou.

O Palmeiras segue na liderança do campeonato. O Verdão recebeu o Fluminense no Allianz Parque neste sábado (24) e venceu por 1 a 0, o suficiente para chegar aos 31 pontos e garantir a distância de três tentos para o Atlético Mineiro. O Flu estacionou nos 17 pontos, o suficiente para garantir a nona melhor campanha até aqui.

Mas o Atlético também fez sua parte ao vencer, em casa, o Bahia: com o 3 a 0 sobre o time do Nordeste, o clube mineiro chegou aos 28 e segue na cola do Palmeiras. O Bahia tem os mesmos 17 pontos do Fluminense, mas tem cinco vitórias contra quatro do time carioca, e está na oitava posição na tabela. O jogo foi disputado neste domingo.

Fortaleza e Bragantino foram para a partida no Castelão com os mesmos 24 pontos cada, mas o Fortaleza fez a lição de casa e venceu o time do interior paulista por 1 a 0, resultado que garantiu ao time do Ceará a terceira posição na competição, um ponto atrás do Atlético Mineiro. O Bragantino é o quarto colocado.

O Grêmio recebeu o América-MG no sábado, mas não conseguiu ir além do 1 a 1 contra o time mineiro. O ponto adicional não foi suficiente para tirar o Grêmio penúltima posição na tabela (19ª). Com 7 pontos, está na zona do rebaixamento. O América faz companhia ao Grêmio no Z4: tem 10 pontos no campeonato e ocupa a 18ª posição.