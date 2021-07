Flamengo no Mané: com público, Rubro-negro quer vaga nas quartas

O retorno do torcedores foi possível graças a um decreto do GDF que autorizou a presença de público em eventos esportivos em Brasília. Saiba tudo sobre o jogo desta quarta-feira (21/7):

Torcida

A partida desta quarta marcará o retorno de torcedores com venda de ingressos a jogos de futebol no Brasil. A final da Libertadores e a decisão da Copa América, ambas realizadas no Maracanã, tiveram a presença apenas de convidados.

O decreto do GDF estabelece que os torcedores apresentem comprovante de vacinação com as duas doses ou dose única do imunizante contra a Covid-19 ou exame PCR negativo, realizado com 48 horas de antecedência.

Ingressos

O decreto prevê que apenas 25% da capacidade dos estádios seja ocupada. Assim, foram disponibilizados 18 mil ingressos para o jogo desta quarta. A pouco mais de 24 horas da realização do confronto, apenas cerca de 5 mil entradas haviam sido vendidas.

Veja aqui os valores e onde comprar os ingressos para o jogo.

Retornos e boa fase

Para o jogo desta quarta-feira, terceiro de Renato Gaúcho à frente do time carioca, o Flamengo terá retornos importantes: Rodrigo Caio e Bruno Henrique retornam de lesão e reforçam a equipe brasileira.

Assim, o Flamengo deve ter força total para o compromisso diante dos argentinos. Com Renato no comando, já foram duas vitórias em dois jogos.

O primeiro triunfo, no jogo de ida contra o Defensa, garantiu ao Rubro-negro a vantagem de jogar por um empate em Brasília. Vitória dos argentinos por 1 x 0 leva a decisão da vaga nas quartas para os pênaltis. Vitórias por 2 x 1 ou mais gol garantem a classificação ao time da Argentina, pelo critério de gol qualificado.

O Flamengo deve ir a campo com: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

Flamengo e Defensa Y Justicia se enfrentam às 21h30, com transmissão da Fox Sports.