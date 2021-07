Flamengo: Renato Gaúcho muda programação do time em seu primeiro dia no Ninho do Urubu

Antes mesmo de ser apresentado oficialmente pelo Flamengo, o técnico Renato Gaúcho já promove mudanças no clube. Neste primeiro momento, apenas no planejamento da equipe para a Libertadores.

O treinador pediu para que a viagem a Buenos Aires, programada inicialmente para esta segunda-feira à noite, fosse adiada para terça-feira.

O rubro-negro joga com o Defensa y Justicia pelas oitavas de final da competição na quarta-feira, na Argentina.

O motivo da mudança é simples. Renato quer ter um dia de treino completo com os jogadores no Rio.

Nesta segunda-feira, após a entrevista coletiva de apresentação às 13h, está previsto o primeiro treino com o grupo, às 14h30.

O treino desta segunda, porém, contará apenas com os reservas. Quem foi a campo no domingo fará apenas trabalho regenerativo.

Não será o primeiro contato de Renato com seus novos comandados. O treinador esteve presente no Maracanã na vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, no domingo.

E, segundo o auxiliar técnico Maurício Souza, interferiu com algumas ideias para a equipe.

Renato assinou com o Flamengo até o fim do ano e aceitou reduzir seu patamar salarial para realizar o sonho de dirigir o clube. A principal missão do novo técnico é a conquista da Libertadores.