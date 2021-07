Flamengo vende apenas 5 mil ingressos para jogo no Mané Garrincha

A partida entre Flamengo e Defensa Y Justicia nesta quarta-feira (21/7) pode ser realizada com um público bem abaixo do esperado por parte dos dirigentes rubro-negros. Até o momento, faltando pouco mais de 24h para o jogo, apenas cerca de 5 mil ingressos foram vendidos, de uma carga de 18 mil entradas.

O curto tempo para venda dos ingressos, além do alto custo devido à obrigação da apresentação do exame PCR negativo, são fatores que dificultam a comercialização das entradas. Como o Metrópoles mostrou, laboratórios oferecem descontos para os torcedores no teste PCR e diminuem o tempo de entrega do resultado dos testes.

Além do custo com o exame, há o entrave do alto valor dos ingressos. A partida tem entradas que variam entre R$ 140 e R$ 500. Ainda assim, há a esperança entre os dirigentes de que o público do Distrito Federal adquira mais entradas até os momentos que antecedem a partida, marcada para 21h30. O clube disponibilizou uma área para o público vacinado, que ocupará o setor Leste Inferior do estádio.

