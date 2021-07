Fogo em vegetação se alastra rapidamente e quase atinge casa em Sena Madureira

Não fosse a rápida intervenção do Corpo de Bombeiros, uma residência localizada no Segundo Distrito de Sena Madureira teria sido atingida por um incêndio na tarde desta sexta-feira (30). Tudo começou com a propagação das chamas na Estrada Mário Lobão. Com o tempo seco e o vento frequente, a situação caminhava para consequências graves, mas os Bombeiros evitaram o pior.

De acordo com informações dos moradores, mais de 5 hectares foram queimados. Até agora ninguém sabe de que forma o incêndio foi iniciado.

Integrantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente também estiveram no local. “Nessa época do ano, até mesmo uma bagana de cigarro jogada na vegetação pode causar um incêndio. Solicitamos encarecidamente que a população fique atenta, nos ajuda. A fumaça é muito prejudicial à saúde humana. Além disso, tem o risco também do fogo atingir as residências”, ressaltou Juza Bispo, secretário municipal de Meio Ambiente.

Nesta semana foi lançada em Sena Madureira uma campanha de combate às queimadas, onde a Secretaria de Meio Ambiente disponibiliza o disque-denúncia: 99933 3092.