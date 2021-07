Fora de casa, Galvez supera o Ypiranga-AP

Em jogo válido pela sétima rodada do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, Ypiranga-AP e Galvez-AC se enfrentaram na tarde deste sábado, no estádio Estádio Zerão, em Macapá.

O Galvez venceu os donos da casa por 1 a 0, com gol marcado por Esquerdinha.

O Clube da Torre ainda teve a chance do empate no segundo tempo nos pés do atacante Célio Mata Boi, mas numa cobrança mal executada, o goleiro Wadson fez a defesa.

Jogo

A partida não contou com muitos lances de perigo ou chances claras de gol. Aos 16 minutos da primeira etapa, Esquerdinha aproveitou uma das poucas chances e fez o único gol da partida.

O atacante ficou cara a cara com goleiro Redson e com um toque conseguiu colocar a bola no fundo das redes.

Com resultado o Ypiranga-AP fecha o primeiro turno mais distante do grupo dos 4 que passam a próxima fase e terá a dura missão de quebrar o jejum de quatro partidas sem vencer para ainda sonhar com a classificação. Já o Galvez se mantém firme e vai iniciar o segundo turno no G4.

Próxima rodada

Na primeira partida do segundo turno, Galvez-AC e Ypiranga-AP voltam a se encontrar, domingo (25), às 17h, na Arena da Floresta, em Rio Branco.