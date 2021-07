Fora dos Jogos, Cristiane chora em transmissão e Galvão consola

Porém, após uma temporada sem brilho e ainda atrapalhada por lesões, a atleta do Santos não foi convocada para Tóquio. A sua participação nos Jogos foi aqui do Brasil, como comentarista.

Após a eliminação da Seleção, após derrota nos pênaltis para o Canadá, a atacante não segurou as lágrimas durante a transmissão. “Desculpa o choro, mas é como se eu estivesse com as meninas. Não sei explicar a sensação”, se emocionou Cristiane.

Ao perceber o momento delicado, Galvão tomou a palavra. “Recupera, você fala já já, Cris. Eu te entendo perfeitamente. Você faz parte dessa história, de toda essa história olímpica, finais olímpicas, decisão de medalha de bronze, essa coisa tão bonita do futebol feminino”, consolou o narrador.

Após se recompor, Cristiane voltou a comentar o difícil momento da eliminação. “Só elas para descreverem a sensação que elas tiveram lá dentro. Para a gente, aqui fora, é sempre mais fácil de falar. Eu tenho um misto de muitas coisas, nem tudo eu posso falar. Mas a vida continua. Tem os campeonatos no Brasil e temos que recepcionar bem as meninas que vem de fora. Acho que é hora de dar esse abraço coletivo nelas e entender o que elas puderam fazer, o que estava à disposição delas na partida”, pontuou ela.

Em solo japonês, Lizandra Trindade era quem comandava as entrevistas pós-jogo. Muito próxima ao ambiente das meninas brasileiras, ela também não segurou a emoção durante a entrevista. Ao fazer sua segunda pergunta para Marta, ela embargou a voz e a transmissão foi cortada de volta para Galvão.